«Ак Барс» анонсировал подписание контракта с Радуловым совместным фото игрока со Знарком

Казанский «Ак Барс» в телеграм-канале анонсировал переход российского нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова в клуб. Аккаунт казанской команды выложил фотографию Радулова с Олегом Знарком и написал: «Иногда хочется просто взять и выложить фотографию Радулова и Знарка».

Ранее агент Радулова, Юрий Николаев рассказал «Чемпионату» о контракте хоккеиста с клубом на два года.



В регулярном сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин провёл 71 матч за «Даллас», набрав 22 (4+18) очка при общей полезности «-20». В плей-офф Радулов принял участие в трёх матчах, не набрав результативных баллов. «Даллас» уступил «Калгари Флэймз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 3-4.



В КХЛ Радулов ранее выступал за «Салават Юлаев» (2008-2012) и ЦСКА (2012-2016).