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«Рейнджерс» унизили Василевского». USA Today Sun высказалось о провальной игре россиянина

«Рейнджерс» унизили Василевского». USA Today Sun высказалось о провальной игре россиянина
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Издание USA Today Sun прокомментировало игру российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в первом матче финал Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс». Вратарь «молний» отразил 28 бросков, но пропустил шесть шайб.

«Рейнджерс» сотворили настоящую сенсацию, они унизили Василевского и «молний».

Василевский выглядел как любой другой голкипер. Это был шок», — говорится в сообщении.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь 1-0.

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