«Зачем кормить негодяев, которые могут отвернуться». Кожевников — о клубах, покинувших КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о замене рижского «Динамо» и «Йокерита» клубами ВХЛ, ранее выступавшими в Континентальной хоккейной лиге.
«Конечно, сейчас в лиге с их уходом стало слишком мало команд. А это значит — меньше матчей, меньше денег за билеты для клубов и, соответственно, меньше конкуренции. Это не очень хорошо для развития лиги.
Решение есть, и оно довольно простое — вернуть в состав КХЛ те российские клубы, что играли в лиге раньше. «Югру», «Ладу», новокузнецкий «Металлург»… И если «Югра» сама отказалась от участия в КХЛ, то у «Лады» и «Кузни», насколько я знаю, есть желание снова играть в лиге.
Это клубы с большими хоккейными традициями, с сильными школами, которые дали нашему хоккею много отличных игроков. Да, у них есть сложности с финансами, но это уже вопрос к Федерации хоккея России и руководству КХЛ — возможно, стоит задуматься о создании какой-то программы поддержки для таких команд?
От ухода зарубежных команд у меня лично никакого сожаления нет. Ведь и «Йокерит», и по большей части рижское «Динамо», по сути, спонсировались нашими, российскими деньгами. А зачем кормить негодяев, которые могут в любой момент отвернуться и уйти? Лучше эти средства направить на поддержку российских команд», — цитирует Кожевникова Legalbet.
- 2 июня 2022
-
17:37
-
16:40
-
16:20
-
15:56
-
15:20
-
14:31
-
14:26
-
14:15
-
13:52
-
13:05
-
12:37
-
11:19
-
10:50
-
10:17
-
09:53
-
09:36
-
09:22
-
08:53
-
08:25
-
07:59
-
07:55
-
07:33
-
07:05
-
06:52
-
06:52
-
06:44
-
06:37
-
06:30
-
06:30
-
06:25
-
06:19
-
06:03
-
05:58
-
05:51
-
05:24