Голкипер системы «Сочи» перешёл в «Амур» в обмен на денежную компенсацию
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Голкипер системы ХК «Сочи» Даниил Брызгалов стал игроком хабаровского «Амура», сообщает телеграм-канал сочинцев.
Отмечается, что «Сочи» получает денежную компенсацию за 19-летнего вратаря.
В прошедшем сезоне Брызгалов выступал в Молодёжной хоккейной лиге в составе подмосковного «Капитана», сыграв 20 матчей в регулярном чемпионате, отразив 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 3,54. Голкипер выступал за «Сочи» на турнире Sochi Winter Сup в феврале нынешнего года, а затем участвовал в тренировочном сборе «леопардов».
Напомним, «Сочи» в прошедшем чемпионате занял 11-е место в Западной конференции, не сумев выйти в плей-офф. «Амур» завершил регулярку на десятой строчке, также не попав в розыгрыш Кубка Гагарина — 2022.
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