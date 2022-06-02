Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер системы «Сочи» перешёл в «Амур» в обмен на денежную компенсацию

Голкипер системы «Сочи» перешёл в «Амур» в обмен на денежную компенсацию
Комментарии

Голкипер системы ХК «Сочи» Даниил Брызгалов стал игроком хабаровского «Амура», сообщает телеграм-канал сочинцев.

Отмечается, что «Сочи» получает денежную компенсацию за 19-летнего вратаря.

В прошедшем сезоне Брызгалов выступал в Молодёжной хоккейной лиге в составе подмосковного «Капитана», сыграв 20 матчей в регулярном чемпионате, отразив 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 3,54. Голкипер выступал за «Сочи» на турнире Sochi Winter Сup в феврале нынешнего года, а затем участвовал в тренировочном сборе «леопардов».

Напомним, «Сочи» в прошедшем чемпионате занял 11-е место в Западной конференции, не сумев выйти в плей-офф. «Амур» завершил регулярку на десятой строчке, также не попав в розыгрыш Кубка Гагарина — 2022.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022