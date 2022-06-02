«То, к чему я шёл десять лет». Защитник ЦСКА Киселевич привёз Кубок Гагарина в Череповец

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич привёз Кубок Гагарина, который он выиграл вместе с клубом, в родной Череповец.
32-летний хоккеист является уроженцем Череповца и воспитанником местного хоккея. Свою профессиональную карьеру в КХЛ он начинал в «Северстали». Хоккеист привёз трофей в родной город на два дня.
«Мне 32 года, занимаюсь с шести лет. Кубок Гагарина — это то, к чему я шёл, наверное, последние десять лет. Кубок — магическая вещь, показатель того, что в течение одного хоккейного сезона ты честно отработал, выложился на сто процентов, а твоя команда завоевала этот кубок.
Мне вам не объяснить, что это для меня значит. Мне сейчас ногу отпилят — я всё равно буду улыбаться, потому что я привёз в Череповец кубок. Столько болячек было, столько я терпел. Мечтал, что в Ледовый дворец его отвезу», — цитирует Киселевича официальный сайт КХЛ.
- 2 июня 2022
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