Минское «Динамо» заключило контракт с форвардом Морозом

Пресс-служба минского «Динамо» сообщила, что клуб подписал контракт с нападающим Вадимом Морозом.



Отмечается, что двустороннее соглашение с хоккеистом рассчитано сроком на два сезона.



18-летний форвард в этом сезоне дебютировал в Экстралиге в составе родного «Химика» из Новополоцка. В 35 матчах регулярки он набрал семь (4+3) очков при показателе полезности «+2». В играх плей-офф на его счету восемь матчей и два (1+1) балла, показатель полезности «+3». Также он провёл 27 игр в высшей лиге за «Химик-2», набрав 48 (24+24) очков.



В конце марта Мороз тренировался с минским «Динамо», находясь на пробном контракте.



«Рад подписать контракт с минским «Динамо», клубом, где дают шанс молодым развиваться и пробовать свои силы на очень высоком уровне. Также были предложения из российских клубов. Но решил остаться в Минске.



Знаю, какая атмосфера на «Минск-Арене» в дни матчей. Это завораживает. Как только пришёл в клуб, представил этот антураж. Верю, что скоро смогу прочувствовать это, выходя на лёд», — сказал Мороз.