Все 32 клуба НХЛ провели переговоры с 18-летним чешским форвардом перед драфтом-2022

Все 32 клуба Национальной хоккейной лиги провели переговоры с 18-летним нападающим Иржи Кулихом перед драфтом-2022, сообщает официальный сайт НХЛ.



Команды провели интервью с нападающим юниорской сборной Чехии на преддрафтовых тестах, которые проходят в Баффало.



«Надеюсь, меня выберут в первом раунде. Я хочу быть лидером. Я — командный игрок. Знаю, как забивать голы, потому что всегда был нападающим, но мне нужно работать над своей игрой в защите.



Я думаю, что для меня лучше играть за взрослую команду в Чехии, но у меня не будет проблем с тем, чтобы играть в Канадской хоккейной лиге или Американской хоккейной лиге», — сказал Кулих.



Отметим, что центральное скаутское бюро НХЛ поставило Кулиха на 13-е место в своём рейтинге хоккеистов из Европы.