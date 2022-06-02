«Торпедо» заключило контракт с 19-летним российским защитником, выступавшим в WHL

Официальный сайт нижегородского «Торпедо» сообщил о подписании контракта с защитником Глебом Ивановым.



19-летний хоккеист является воспитанником московского «Динамо». В прошедшем сезоне он выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за клуб «Медисин Хэт Тайгерс». Иванов принял участие в 48 матчах, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи. Ранее он провёл два сезона в Молодёжной хоккейной лиге за московское «Динамо», проведя в общей сложности 68 матчей, забросив в них три шайбы и отдав семь голевых пасов.



В 2020 году на чемпионате мира среди юниоров Иванов завоевал серебряные медали, выступая за сборную России.



«Торпедо» заняло девятое место по итогам регулярного сезона на Западе, не пробившись в розыгрыш Кубка Гагарина — 2022.