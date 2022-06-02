Форвард «Эдмонтона»: как себя проявляет Макдэвид в плей-офф — то, что вы ждёте от лидера
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс поделился мнением о выступлении в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — 2022 капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида.
«То, как он проявляет себя в этом плей-офф, ведёт нашу команду как эмоционально, так и физически, что он демонстрирует в атаке, — это то, чего вы хотите от своего лидера. Я не знаю, есть ли другой парень, способный делать то же, что и он», — цитирует Ньюджент-Хопкинса официальный сайт НХЛ.
Напомним, в текущем плей-офф 25-летний канадец принял участие в 13 встречах, забросив восемь шайб и отдав 21 голевую передачу при показателе полезности «+18». Следующий матч серии между «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтоном» (1-0) состоится завтра, 3 июня, в Денвере. Начало — в 3:00 мск.
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