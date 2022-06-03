НХЛ назвала обладателя награды лучшему тренеру регулярного чемпионата

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер стал обладателем трофея «Джек Адамс Трофи» — награды, ежегодно вручаемой Ассоциацией журналистов Национальной хоккейной лиги тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Лауреат определялся путём голосования членов Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата.

Второе место занял Эндрю Брюнетт («Флорида Пантерз»). На третьем месте расположился Жерар Галлан («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги «Калгари» завершил на третье месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 111 очков. В плей-офф НХЛ команда дошла до полуфинала Западной конференции, где проиграла «Эдмонтон Ойлерз».