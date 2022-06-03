Кадри сделал 3 ассиста в матче плей-офф и вошёл в топ игроков по быстроте набора очков

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» побеждает «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:0. Отметим, хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде. Назем Кадри сделал три результативные передачи.

Таким образом, Кадри вошёл в топ-10 игроков за всю историю лиги по быстроте набора трёх очков за промежуток времени, для этого ему понадобилось 2:04 секунды. Быстрее всех три балла набирал экс-игрок «Монреаль Канадиенс» Джо Малон (40 секунд в 1919 году).

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».



Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».



Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.