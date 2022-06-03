Кадри сделал 3 ассиста в матче плей-офф и вошёл в топ игроков по быстроте набора очков

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» побеждает «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:0. Отметим, хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде. Назем Кадри сделал три результативные передачи.
Таким образом, Кадри вошёл в топ-10 игроков за всю историю лиги по быстроте набора трёх очков за промежуток времени, для этого ему понадобилось 2:04 секунды. Быстрее всех три балла набирал экс-игрок «Монреаль Канадиенс» Джо Малон (40 секунд в 1919 году).
На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».
Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».
Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.
- 3 июня 2022
-
05:52
-
05:50
-
05:32
-
05:23
-
04:47
-
03:44
-
03:11
- 2 июня 2022
-
23:38
-
22:37
-
21:35
-
20:57
-
20:25
-
19:37
-
18:56
-
18:20
-
17:37
-
16:40
-
16:20
-
15:56
-
15:20
-
14:31
-
14:26
-
14:15
-
13:52
-
13:05
-
12:37
-
11:19
-
10:50
-
10:17
-
09:53
-
09:36
-
09:22
-
08:53
-
08:25
-
07:59