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«Колорадо» всухую обыграл «Эдмонтон», удвоив преимущество в серии

«Колорадо» всухую обыграл «Эдмонтон», удвоив преимущество в серии
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.

Отметим, хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде. На 24-й минуте матча открыл счёт Артурри Лехконен. На 25-й минуте удвоил преимущество Джош Мэнсон, а на 27-й минуте забил Микко Рантанен. На 56-й минуте матча Натан Маккиннон поставил точку в этой игре.

На данный момент счёт в серии в пользу «Колорадо» – 2-0.

Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».

Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
03 июня 2022, пятница. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Лехконен (Кадри, Рантанен) – 23:58 (5x5)   2:0 Мэнсон (Кадри, Лехконен) – 24:13 (5x5)   3:0 Рантанен (Кадри, Ландеског) – 26:02 (5x5)   4:0 Маккиннон (Макар) – 55:20 (5x4)
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