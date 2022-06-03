Форвард «Эдмонтона» получил удаление, находясь на лавке.

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.

Необычный момент случился в третьем периоде встречи. Игрок «Колорадо» Боуэн Байрем после стыка влетел в скамейку игроков канадской команды. Зак Кассиан, находившийся там, спровоцировал небольшую драку, в следствии чего получил удаление, сидя на замене. Байрем также не обошёлся без наказания.

Отметим, хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде. На 24-й минуте матча открыл счёт Артурри Лехконен. На 25-й минуте удвоил преимущество Джош Мэнсон, а на 27-й минуте забил Микко Рантанен. На 56-й минуте матча Натан Маккиннон поставил точку в этой игре.



На данный момент счёт в серии в пользу «Колорадо» – 2-0.



Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».



Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.