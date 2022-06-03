Макдэвид подвёл итоги второго матча серии финала Западной конференции с «Колорадо»
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (0:4).
«Они нашли способ реализовать моменты. Мы — нет. У них есть хорошие игроки, отличные защитники. У нас не было большого количества моментов в атаке. «Колорадо» делает много грамотных вещей, и мы должны найти способ противостоять этому», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
В прошедшей встрече 25-летний канадец провёл на льду 22 минуты 43 секунды, не набрав результативных баллов при полезности "-1". На счету Макдэвида два броска по воротам и три силовых приёма.
Напомним, после двух встреч счёт в серии — 2-0 в пользу «Колорадо».
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