Юрзинов-ст.: триумф финской тренерской школы — тревожный сигнал для России

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением об успехах финской тренерской школы.
«По итогам чемпионата мира главное внимание нам имеет смысл уделить финскому феномену, в том числе тренерскому. Посмотрите, первое место заняла команда Юкки Ялонена, третье — сборная Чехии во главе с Кари Ялоненом. Хорошие оценки заслужила и сборная Германии во главе с другим финским специалистом Тони Содерхольмом.
Финская школа в своё время многое взяла у российской, особенно в плане базовой подготовки. Билялетдинов, Крикунов, Майоров, Воробьёв, Михайлов, эти и другие отечественные специалисты были востребованы в Европе и в частности в Финляндии, их опыт изучался и отрабатывался.
Другой момент: финны очень хорошо защищают свой тренерский рынок, сегодня в их лиге работают только местные специалисты. Кстати, та же картина в соседней Швеции.
На этом фоне российская тренерская школа, скажем так, уже не находится на пике. Последний плей-офф открыл нам молодых российских тренеров, это обнадёживающий момент. Но нужно его закреплять — системной работой.
В чём наши проблемы? Посмотрите, как сегодня в некоторых клубах формируются тренерские штабы.В цене у наставников ассистенты, которые со всем согласятся, без амбиций. В своё время у нас в „Динамо“ видел в роли ассистентов только сильных и амбициозных личностей. „Дядя Володя, дай порулить“, — это был стиль Зинэтулы Билялетдинова, Петра Воробьёва, многих других. Именно по этому они и состоялись в нашем хоккее как большие специалисты. И именно поэтому называл их в шутку „козлами“, они росли и подпирали меня, как главного тренера (смеётся).
Все команды в Пекине были примерно равны, а результат — на табло, финны — первые. И одна победа вряд ли может быть случайной, но две — на Олимпиаде и чемпионате мира — это уже точно система. Триумф финской тренерской школы — тревожный сигнал для России», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.
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