Завершилось расследование дела в отношении банка, похитившего 1,5 млрд рублей у Радулова

Завершилось расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка, похитивших 1,5 млрд рублей у нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, сообщает «Коммерсантъ».



Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) УВД по Северному округу Москвы возбудило в октябре 2018 года. Общий ущерб по делу составил порядка 1,7 млрд руб. Из них 1,5 млрд приходится на долю Радулова. С 2008 года на счёт в банке в течение восьми лет поступала зарплата Радулова. При этом в апреле 2015 года у Транснационального банка была отозвана лицензия.



На данный момент из требуемых кредиторами почти 17 млрд рублей агентство по страхованию вкладов смогло выплатить только около 6 млрд. Вероятно, большую часть денег вернули и Радулову. В поданном в марте 2022 года иске в Арбитражный суд Москвы он требует взыскать лишь около 255 млн руб.