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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь со 2 на 3 июня мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли второй матч в рамках третьего раунда. Состоялась одна встреча — в Западной конференции.

«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:0

«Колорадо» одержал вторую победу в серии, крупно обыграв дома «Эдмонтон». Форвард «лавин» Назем Кадри набрал три результативных балла, совершив три голевых паса. Заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен, Джош Мэнсон, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился голевыми действиями.

Следующий матч серии состоится в воскресенье, 5 июня, в Эдмонтоне. Начало — в 3:00 по московскому времени.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
03 июня 2022, пятница. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Лехконен (Кадри, Рантанен) – 23:58 (5x5)   2:0 Мэнсон (Кадри, Лехконен) – 24:13 (5x5)   3:0 Рантанен (Кадри, Ландеског) – 26:02 (5x5)   4:0 Маккиннон (Макар) – 55:20 (5x4)

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года

Сетка плей-офф НХЛ - 2022
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