Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь со 2 на 3 июня мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли второй матч в рамках третьего раунда. Состоялась одна встреча — в Западной конференции.



«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:0



«Колорадо» одержал вторую победу в серии, крупно обыграв дома «Эдмонтон». Форвард «лавин» Назем Кадри набрал три результативных балла, совершив три голевых паса. Заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен, Джош Мэнсон, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился голевыми действиями.



Следующий матч серии состоится в воскресенье, 5 июня, в Эдмонтоне. Начало — в 3:00 по московскому времени.

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года