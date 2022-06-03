Совет города Темпе проголосовал за переговоры о строительстве новой арены «Аризоны»

Городской совет Темпе проголосовал за начало переговоров о строительстве новой арены для «Аризоны Койотс», сообщает Sportsnet.



Голосование состоялось в конце специального заседания, проведённого городским советом города, который является пригородом Финикса. На собрании были представлены комментарии более 100 граждан и зачитано более 220 письменных заявлений.



Голосование не означает обязательное одобрение строительства арены, но открывает возможности для дальнейших переговоров по проекту стоимостью почти $ 2 млрд.



«Мы очень рады, что городской совет Темпе проголосовал за продолжение переговоров о развитии Tempe Entertainment Distract. Услышав все факты, они признали невероятную возможность, которую представляет этот проект, — не только для «Койотс», но и для города в целом. Мы с нетерпением ждём следующих шагов, чтобы превратить это захватывающее видение в реальность», — говорится в сообщении.