Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» подписал контракт с «Адмиралом»

Защитник Дамир Мусин стал игроком владивостокского «Адмирала», сообщает пресс-служба клуба.



Отмечается, что одностороннее соглашение с 27-летним защитником заключено сроком на один год.



Мусин — воспитанник казанской хоккейной школы. Предыдущий сезон в Континентальной хоккейной лиге провёл в подольском «Витязе», проведя 39 встреч и набрав 6 (1+5) очков. После досрочного завершения регулярного чемпионата играл за финский «Кярпят».



Мусин становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018 в составе казанского «Ак Барса», также он бронзовый призёр чемпионата МХЛ в 2014 году. Всего в КХЛ он провёл 340 игр, набрал 48 (11+37) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности "+31" и 72 минутах штрафа.