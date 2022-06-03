Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» подписал контракт с «Адмиралом»
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Защитник Дамир Мусин стал игроком владивостокского «Адмирала», сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что одностороннее соглашение с 27-летним защитником заключено сроком на один год.
Мусин — воспитанник казанской хоккейной школы. Предыдущий сезон в Континентальной хоккейной лиге провёл в подольском «Витязе», проведя 39 встреч и набрав 6 (1+5) очков. После досрочного завершения регулярного чемпионата играл за финский «Кярпят».
Мусин становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018 в составе казанского «Ак Барса», также он бронзовый призёр чемпионата МХЛ в 2014 году. Всего в КХЛ он провёл 340 игр, набрал 48 (11+37) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности "+31" и 72 минутах штрафа.
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