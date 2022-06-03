Генменеджер московского «Динамо» назвал приоритетные позиции для усиления состава

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал об усилении состава в межсезонье.
«Ведение трансферной кампании – это в принципе непрекращающийся процесс, который длится до 27 декабря (дня закрытия окна переходов. – Прим. «Чемпионата»). Сейчас мы готовимся к сезону, и на данный момент довольно тяжело говорить о процентном соотношении того, на сколько укомплектована команда. Но если именно называть число, то наверное, мы укомплектованы на 70-80%
Мы ищем несколько нападающих – центрального и крайнего форварда. По защите и вратарской линии меньше опасений, но по линии атаки существуют вопросы. Непонятна ситуация с иностранными игроками – приедут они или нет. Этот момент остаётся открытым и тяжёлым для нас. Пока мы концентрируемся на российских хоккеистах и продолжаем оставаться в поиске.
Нам не хватает атакующего защитника для игры в большинстве? Мы рассматриваем иностранных защитников, потому что свободных российских хоккеистов данного амплуа просто нет. Несмотря на то, что мы с вами разговариваем в начале июня, ещё есть время до сезона и даже до старта предсезонки, поэтому работа в данном направлении ведётся. Где-то мы хотели бы получить ещё одного праворукого защитника. Но в целом и наши игроки должны выходить на новый уровень. Тот же Миронов в позапрошлом сезоне выходил в большинстве и набирал много очков. Также мы взяли Мартынова, да и Кирилл Готовец может сыграть такую роль», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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