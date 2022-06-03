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Сопин: разговоры о попадании «Динамо» в плей-офф – это глупо. Будут самые высокие задачи

Сопин: разговоры о попадании «Динамо» в плей-офф – это глупо. Будут самые высокие задачи
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.

«У нас собран состав, не позволяющий бороться за высокие места? За последние годы в составе «Динамо» были такие игроки, как Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Юусо Хиетанен, Михал Чайковски — и список можно продолжать. Мне хочется задать вопрос – а это были составы на чемпионство?

Вот только пройти второй раунд за всё это время так и не получилось. Да, может быть, это и будет не самое корректное сравнение, но если вспомнить чемпионства 2012 и 2013 годов, то в той команде не было звёзд, зато был результат. Сам играл в той команде и прекрасно помню, что ни один специалист с первого раунда не ставил на «Динамо» как на фаворита плей-офф. Но мы постепенно шли по сетке и выигрывали Кубок. Мне бы не хотелось оглядываться назад, это просто как пример.

Опять же, давайте посмотрим на «Северсталь». Считаю, что череповецкий клуб – это достойный пример того, как без больших финансовых вложений выстраивать крепкий коллектив и хорошую команду. Если посмотреть на их выступление в регулярном чемпионате, то лично по моему мнению они могли преподнести сюрприз уже в этом сезоне. Их итоговое место в турнирной таблице неслучайно. Сейчас ситуация меняется, и уже тяжело понять, кто лидер. А если в новом сезоне будет минимальное количество легионеров, то всё станет ещё непонятнее.

Если же отвечать конкретно на ваш вопрос, то действительно можно говорить много красивых и высокопарных слов про развитие молодёжи. Но мы прекрасно понимаем, что у «Динамо» всегда стоят самые высокие задачи на сезон. И лично для себя я держу в голове поступательное движение вперёд. Понятное дело, что никто не ставит задачу на сезон – попасть в плей-офф. Это глупо и это не обсуждается.

Нам нужно выстроить команду в предсезонке, хорошо пройти сезон и поступательно двигаться в плей-офф, шаг за шагом идя к цели. А плей-офф – это другая игра, где всё может сложиться как угодно. Вы сами знаете, как могут повлиять на состояние команды те же травмы. Или вот уехали иностранцы – и вся картинка изменилась. Не хочу говорить о том, что «Динамо» больше не является претендентом на Кубок — да и наша работа над формированием текущего состава продолжает вестись. Мы ищем варианты для усиления. И я уверен, что перед командой будут поставлены самые высокие задачи», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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