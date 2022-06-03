В «Динамо» прокомментировали последнее место в КХЛ по выплате зарплат хоккеистам

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о последнем месте бело-голубых в Континентальной хоккейной лиге по выплате зарплат хоккеистам.



«Последнее место по своевременности выплат игрокам – позорная история? Полностью согласен с такой постановкой вопроса. Где-то эта ситуация негативным образом влияла на моральное состояние команды — как в ходе сезона, так и в плей-офф. Я и сам как бывший игрок, а ныне руководитель, прекрасно понимаю, что все зарплаты и всё, что было обещано и заявлено игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам клуба, должно выплачиваться вовремя. Это даже не обсуждается.



Что могу сказать по исправлению ситуации, так это то, что я общался с нашими самыми главными руководителями, и они меня заверили, что в ближайшее время все долги будут закрыты. Надеемся, что в новом сезоне процесс оптимизации поможет нам встать на правильные рельсы и обходиться без долгов и задержек, чтобы они не влияли на микроклимат в коллективе и клубе. Меня заверили, что этот вопрос будет решён, и в финансовом плане мы будем двигаться от новой точки отсчёта», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.