Сопин: «Динамо» держит в бюджете деньги на легионеров высокого уровня

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о контрактных переговорах с иностранцами.



«Мы находимся на постоянной связи с некоторыми иностранцами, общаемся с ними напрямую. Но информация поступает противоречивая. Многие ребята говорят, что готовы приехать, но предлагают подождать и отложить решение вопроса. Они предлагают договориться на словах, а контракт подписать где-то в июле. Многие хоккеисты пытаются оттянуть этот момент как можно дальше и посмотреть, как будет развиваться мировая ситуация, связанная со всеми последними событиями. Они не хотят форсировать события. Мы находимся на связи с теми игроками, кто нам нужен, и работу в этом направлении продолжаем.



Входят ли в сферу интересов Линдберг и О’Делл? Входят. Найдутся ли на них деньги, если они согласятся? Конечно. Мы держим деньги в бюджете на легионеров высокого уровня», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.