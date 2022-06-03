Сопин: «Динамо» держит в бюджете деньги на легионеров высокого уровня

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о контрактных переговорах с иностранцами.
«Мы находимся на постоянной связи с некоторыми иностранцами, общаемся с ними напрямую. Но информация поступает противоречивая. Многие ребята говорят, что готовы приехать, но предлагают подождать и отложить решение вопроса. Они предлагают договориться на словах, а контракт подписать где-то в июле. Многие хоккеисты пытаются оттянуть этот момент как можно дальше и посмотреть, как будет развиваться мировая ситуация, связанная со всеми последними событиями. Они не хотят форсировать события. Мы находимся на связи с теми игроками, кто нам нужен, и работу в этом направлении продолжаем.
Входят ли в сферу интересов Линдберг и О’Делл? Входят. Найдутся ли на них деньги, если они согласятся? Конечно. Мы держим деньги в бюджете на легионеров высокого уровня», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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