«Локомотив» показал план подготовки клуба к предстоящему сезону КХЛ

Пресс-служба ярославского «Локомотива» опубликовал план подготовки команды к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги.
Команда выйдет из отпуска 18 июля и после прохождения игроками обязательного углублённого медицинского осмотра приступит к тренировочному процессу.
До 9 августа команда Игоря Никитина будет проводить сбор в Ярославле, на базе МФСК «Локомотив». В рамках этого сбора состоится и первый контрольный матч — с пермским «Молотом», клубом ВХЛ, являющимся партнёром железнодорожников. Затем с 10 по 13 августа ярославцы примут участие в турнире команд КХЛ на уфимском льду. Соперниками «Локомотива» станут уфимский «Салават Юлаев», московское «Динамо» и череповецкая «Северсталь».
Во второй половине августа «Локомотив» вновь будет тренироваться в Ярославле, а 24 числа проведёт ещё один контрольный матч — с нижегородским «Торпедо». 26 и 28 августа в Казани «Локомотив» дважды встретится с «Ак Барсом», а заключительные дни перед стартом регулярного чемпионата вновь пройдут в тренировках на льду в Ярославле.
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