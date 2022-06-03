Генменеджер «Динамо» рассказал, как выменял из Минска сына гендиректора белорусского клуба

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал об обмене из минского «Динамо» Максима Сушко.
«Как удалось выменять Сушко у минского «Динамо», ведь руководителем белорусского клуба является отец форварда? Как мне рассказал сам Сергей Анатольевич Сушко, мы были первыми, кто проявил интерес к Максиму. Ещё когда он находился в Северной Америке, с ним разговаривал и я, и Алексей Николаевич Кудашов – и ему это было очень приятно.
Плюс к этому он вспомнил, что ещё в детстве ездил в московское «Динамо». Может быть, ему будет даже полезно поиграть не под началом отца, а в другом городе – сменить картинку и выйти из зоны комфорта. Поэтому он и принял решение, что «Динамо» станет лучшим вариантом для продолжения карьеры», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
- 3 июня 2022
-
14:00
-
13:53
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:28
-
11:46
-
11:15
-
11:09
-
10:39
-
10:15
-
09:45
-
09:04
-
08:37
-
08:24
-
07:11
-
06:57
-
06:34
-
06:02
-
05:52
-
05:50
-
05:32
-
05:23
-
04:47
-
03:44
-
03:11
- 2 июня 2022
-
23:38
-
22:37
-
21:35
-
20:57
-
20:25
-
19:37
-
18:56
-
18:20
-
17:37