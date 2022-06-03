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Генменеджер «Динамо» рассказал, как выменял из Минска сына гендиректора белорусского клуба

Генменеджер «Динамо» рассказал, как выменял из Минска сына гендиректора белорусского клуба
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал об обмене из минского «Динамо» Максима Сушко.

«Как удалось выменять Сушко у минского «Динамо», ведь руководителем белорусского клуба является отец форварда? Как мне рассказал сам Сергей Анатольевич Сушко, мы были первыми, кто проявил интерес к Максиму. Ещё когда он находился в Северной Америке, с ним разговаривал и я, и Алексей Николаевич Кудашов – и ему это было очень приятно.

Плюс к этому он вспомнил, что ещё в детстве ездил в московское «Динамо». Может быть, ему будет даже полезно поиграть не под началом отца, а в другом городе – сменить картинку и выйти из зоны комфорта. Поэтому он и принял решение, что «Динамо» станет лучшим вариантом для продолжения карьеры», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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