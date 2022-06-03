«Югра» объявила имя нового главного тренера клуба

Ханты-мансийская «Югра» назначила Эдуарда Занковеца новым главным тренером клуба.
Ранее 52-летний специалист возглавлял «Металлург» из Новокузнецка. Под его руководством команда стала пятой в регулярном чемпионате, но пройти первый раунд плей-офф не сумела, уступив «Горняку-УГМК». В сезоне-2020/2021 Занковец работал в санкт-петербургском «Динамо», уступив «Югре» в полуфинале Кубка Петрова по итогам седьмого матча серии.
Свою тренерскую карьеру Занковец начал в 2004 году ассистентом главного тренера в сборной Беларуси. Также он работал помощником в СКА и «Авангарде». В 2016 году возглавил «Барыс» и сборную Казахстана, а потом переехал в «Слован».
Помогать главному тренеру будут другие белорусские специалисты — старший тренер Александр Макрицкий и тренер Сергей Громов.
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