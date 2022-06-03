Агент Яшкина: информация про «Ак Барс» — это какой-то вброс. Мы ничего не подписывали

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Дмитрия Яшкина в КХЛ, прокомментировал информацию о переходе его клиента в казанский «Ак Барс».
«Это какой-то вброс. Мы ничего не подписывали, информация о контракте с «Ак Барсом» не соответствует действительности. Интерес к Дмитрию есть со стороны нескольких клубов КХЛ», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Отметим, что 29-летний нападающий в прошедшем сезоне выступал в Национальной хоккейной лиге за «Аризону Койотс», проведя 12 матчей и отдав одну голевую передачу. В ноябре 2021 года в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» Яшкин получил тяжёлую травму, из-за которого пропустил оставшуюся часть сезона.
Ранее форвард выступал в КХЛ за московское «Динамо» (2019-2021).
- 3 июня 2022
-
15:30
-
15:15
-
15:02
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:53
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:28
-
11:46
-
11:15
-
11:09
-
10:39
-
10:15
-
09:45
-
09:04
-
08:37
-
08:24
-
07:11
-
06:57
-
06:34
-
06:02
-
05:52
-
05:50
-
05:32
-
05:23
-
04:47
-
03:44
-
03:11
- 2 июня 2022
-
23:38
-
22:37
-
21:35
-
20:57