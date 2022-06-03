Агент Яшкина: информация про «Ак Барс» — это какой-то вброс. Мы ничего не подписывали

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Дмитрия Яшкина в КХЛ, прокомментировал информацию о переходе его клиента в казанский «Ак Барс».



«Это какой-то вброс. Мы ничего не подписывали, информация о контракте с «Ак Барсом» не соответствует действительности. Интерес к Дмитрию есть со стороны нескольких клубов КХЛ», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Отметим, что 29-летний нападающий в прошедшем сезоне выступал в Национальной хоккейной лиге за «Аризону Койотс», проведя 12 матчей и отдав одну голевую передачу. В ноябре 2021 года в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» Яшкин получил тяжёлую травму, из-за которого пропустил оставшуюся часть сезона.



Ранее форвард выступал в КХЛ за московское «Динамо» (2019-2021).