Стала известна заработная плата вратаря Андрея Кареева в «Салавате Юлаеве»

Как стало известно «Чемпионату», заработная плата российского голкипера Андрея Кареева в «Салавате Юлаеве» составит 35 млн рублей.

Кроме того, вратарь получит ещё 3 млн в качестве бонусов. Таким образом, общая сумма однолетнего контракта составит 38 млн рублей.

Напомним, последние два сезона 27-летний вратарь выступал в чемпионате Финляндии за клуб ТПС, став вместе с командой вице-чемпионом в прошедшем чемпионате, в финальной серии уступив «Таппаре» (1-4).



В 50 матчах регулярного чемпионата Кареев одержал 25 побед, отразив 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф на его счету 18 встреч, из которых он выиграл девять. Процент отражённых бросков — 92,6%, он пропускал 1,88 шайбу в среднем за игру.



Отметим, что Кареев ранее выступал за «Салават Юлаев» в сезонах-2017/2018 — 2019/2020. Также он играл за новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик». Всего голкипер провёл в КХЛ 146 встреч, отразив 92,3% бросков, коэффициент надёжности — 2,55.