«Спартак» продлил контракт с 32-летним старожилом клуба Дмитрием Вишневским

Хоккейный клуб «Спартак» заключил новый контракт с 32-летним защитником Дмитрием Вишневским, сообщает официальный телеграм-канал москвичей.

Отмечается, что новое соглашение с красно-белыми подписано на три года — до 2025 года.

Напомним, в минувшем сезоне Вишневский принял участие в 52 встречах в КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач, суммарно набрав 19 очков. Кроме того, защитник вошёл в расширенный состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Всего на счету двукратного обладателя Кубка Гагарина и старожила красно-белых 284 матча за «Спартак» в КХЛ и 73 (21+52) набранных очка.

«Успехов и удачи Дмитрию в дальнейшей карьере за московский «Спартак»!» — говорится в сообщении.