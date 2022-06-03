The Athletic объяснило добавление А. Свечникова и Барбашёва в топ разочарований плей-офф

Обозреватель The Athletic Шон Макиндо прокомментировал добавление в символическую сборную главных разочарований плей-офф Национальной хоккейной лиги россиян Андрея Свечникова из «Каролины Харрикейнз» и Ивана Барбашёва из «Сент-Луис Блюз»

«Свечников уже находился в символической сборной разочарований плей-офф — 2021, хотя это был не самый очевидный выбор. В этом году немного проще отправить его в это число после лишь пяти набранных очков в 14 матчах. Четыре из этих результативных действий были заброшенными шайбами, однако на его счету был всего один гол в серии с «Рейнджерс», а ещё два балла о набрал на отрезках, когда соперники «Кейнс» снимали вратаря.



Изначально были мысли назвать главным разочарованием среди игроков «Блюз» не забившего ни одной шайбы Брэйдена Шенна, однако после той информации о его травмах, с которыми он играл, можно найти более приемлемую кандидатуру. И здесь сложно игнорировать выступление Барбашёва, который отличился в плей-офф лишь двумя результативными действиями (ассистами) после 60 очков в регулярном чемпионате», — приводит слова журналиста The Athletic.