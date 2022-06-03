Александр Радулов мог перейти в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, были ли у клуба переговоры с нападающим Александром Радуловым.
«С Радуловым мы знакомы давно. Его брат живёт в Петербурге, играет в нашей команде на Ждановке. С Александром мы много раз обсуждали эту тему, в том числе когда он переходил в Уфу. Уже тогда у нас с ним был диалог. Мы постоянно с ним находились на связи. Но мы со всеми игроками ведём диалог. Смотрим, анализируем, общаемся, и не только по поводу переходов», — приводит слова Ротенберга «Фонтанка».
Напомним, 1 мая стало известно, что нападающий Александр Радулов перешёл из «Даллас Старз» в казанский «Ак Барс». В регулярном сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин провёл 71 матч за «Даллас», набрав 22 (4+18) очка при общей полезности «-20». В плей-офф Радулов принял участие в трёх матчах, не набрав результативных баллов. «Даллас» уступил «Калгари Флэймз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 3-4.
- 3 июня 2022
-
19:00
-
18:40
-
18:18
-
17:50
-
17:20
-
17:00
-
16:37
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:02
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:53
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:28
-
11:46
-
11:15
-
11:09
-
10:39
-
10:15
-
09:45
-
09:04
-
08:37
-
08:24
-
07:11
-
06:57
-
06:34
-
06:02
-
05:52