Александр Радулов мог перейти в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, были ли у клуба переговоры с нападающим Александром Радуловым.

«С Радуловым мы знакомы давно. Его брат живёт в Петербурге, играет в нашей команде на Ждановке. С Александром мы много раз обсуждали эту тему, в том числе когда он переходил в Уфу. Уже тогда у нас с ним был диалог. Мы постоянно с ним находились на связи. Но мы со всеми игроками ведём диалог. Смотрим, анализируем, общаемся, и не только по поводу переходов», — приводит слова Ротенберга «Фонтанка».

Напомним, 1 мая стало известно, что нападающий Александр Радулов перешёл из «Даллас Старз» в казанский «Ак Барс». В регулярном сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин провёл 71 матч за «Даллас», набрав 22 (4+18) очка при общей полезности «-20». В плей-офф Радулов принял участие в трёх матчах, не набрав результативных баллов. «Даллас» уступил «Калгари Флэймз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 3-4.