Кожевников: Овечкин в списке разочарований НХЛ? Он показал самый высокий уровень!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение авторитетного издания The Athletic добавить капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в символическую сборную главных разочарований плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022.

«Это уже ведутся какие-то игры. Ну какое Овечкин разочарование? Он свои шайбы забил, неплохо смотрелся в плей-офф, так что для меня никакого разочарования нет. Александр показал свой самый высокий уровень!



Конечно, надежды большие были в плей-офф, но в одиночку же не вытащишь игры. Стоит помнить, что хоккей — это командный вид спорта», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина 6 (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».