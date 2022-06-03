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Сушинский — о включении Овечкина в топ разочарований: хотят принизить Александра Великого!

Сушинский — о включении Овечкина в топ разочарований: хотят принизить Александра Великого!
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал решение авторитетного издания The Athletic добавить капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в символическую сборную главных разочарований плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022.

«Британские и североамериканские авторы назвали Овечкина разочарованием? Интересно. В Британии особенно хоккей классный! Что же они не взяли статистику плей-офф, когда они не стали чемпионами? Я бы не стал даже обращать на эти выпады внимания.

Они хотят принизить наши достоинства, а также достоинство Александра Великого! У каждого своё мнение. У меня своё, а у британских супержурналистов, которые хорошо разбираются в хоккее, другое мнение», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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