Сушинский — о включении Овечкина в топ разочарований: хотят принизить Александра Великого!

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал решение авторитетного издания The Athletic добавить капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в символическую сборную главных разочарований плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022.

«Британские и североамериканские авторы назвали Овечкина разочарованием? Интересно. В Британии особенно хоккей классный! Что же они не взяли статистику плей-офф, когда они не стали чемпионами? Я бы не стал даже обращать на эти выпады внимания.



Они хотят принизить наши достоинства, а также достоинство Александра Великого! У каждого своё мнение. У меня своё, а у британских супержурналистов, которые хорошо разбираются в хоккее, другое мнение», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.