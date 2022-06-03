На строительство хоккейной арены в Нижнем Новгороде выделят 5 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным рассказал о выделении в федеральном бюджете средств на строительство арены в Нижнем Новгороде.
«Все необходимые федеральные средства на этот проект зарезервированы, выделены, это примерно 5 млрд рублей в течение трёх лет.
Мне кажется, что жители оценят строительство арены по достоинству. Надеюсь, он [ледовый дворец] займёт достойное место в архитектурном ансамбле Нижнего Новгорода. Город у вас замечательный, со своим архитектурным наследием, регион преображается», — приводит слова Мишустина ТАСС.
Отмечается, что премьер-министр РФ попросил Никитина взять строительство под личный контроль, чтобы оно совершалось в сроки и объект был введён в эксплуатацию до конца 2024 года.
- 3 июня 2022
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