На строительство хоккейной арены в Нижнем Новгороде выделят 5 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным рассказал о выделении в федеральном бюджете средств на строительство арены в Нижнем Новгороде.



«Все необходимые федеральные средства на этот проект зарезервированы, выделены, это примерно 5 млрд рублей в течение трёх лет.



Мне кажется, что жители оценят строительство арены по достоинству. Надеюсь, он [ледовый дворец] займёт достойное место в архитектурном ансамбле Нижнего Новгорода. Город у вас замечательный, со своим архитектурным наследием, регион преображается», — приводит слова Мишустина ТАСС.



Отмечается, что премьер-министр РФ попросил Никитина взять строительство под личный контроль, чтобы оно совершалось в сроки и объект был введён в эксплуатацию до конца 2024 года.