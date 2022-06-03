Форвард «Авангарда» Грицюк рассказал о контактах с клубом НХЛ

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал об интересе из НХЛ и о своих симпатиях в Северной Америке.

«Поддерживаю ли связь с «Нью-Джерси»? Да, контактирую со скаутами, которые работают в России, и с тренером по физической подготовке. Он даёт мне советы. Такое же общение было и раньше, когда я только драфтовался. Мной интересуются. Но остался ещё год по контракту с «Авангардом», и я рад отработать его по полной, а потом уже будет видно.



Кто из российских хоккеистов в НХЛ мне импонирует? В последнее время слежу за выступлением Натана Маккиннона. Но это далеко не россиянин (смеётся). Все наши ребята, выступающие в НХЛ, достойны внимания. Мне нравится стиль игры Артемия Панарина и Кирилла Капризова, Владимира Тарасенко и Александра Овечкина. Просто нужно выбрать кого-то одного, кто вызывает симпатию по стилю, и перенимать некие детали. Конечно, впечатляет, как Капризов проявил себя в России, а затем уехал в НХЛ и там доказал, что может всё. Мне он очень нравится и как игрок, и как личность, хотя пока с ним незнаком. Но то, что Кирилл делает на льду и за его пределами, очень здорово», — приводит слова Грицюка «RT на русском».