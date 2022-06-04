«Рейнджерс» обыграл «Тампу» и упрочил преимущество в серии. У Кучерова – гол и передача
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.
В составе «Рейнджерс» по шайбе на свой счёт записали К'Андре Миллер, Каапо Какко, а также Мика Зибанеджад.
У гостей шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров, реализовав большинство. Ещё один гол на свой счёт записал Ник Пол. Ему ассистировали Кори Перри и всё тот же Никита Кучеров.
Таким образом, счёт в серии игр между командами после этого матча стал 2 – 0 в пользу «Рейнджерс».
Следующая игра состоится в ночь на 5 июня и начнётся в 22:00 мск.
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
04 июня 2022, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 02:41 (5x4) 1:1 Миллер (Ватрано, Крайдер) – 05:59 (5x5) 2:1 Какко (Фокс, Хитил) – 17:32 (5x5) 3:1 Зибанеджад (Фокс, Крайдер) – 41:21 (5x5) 3:2 Пол (Перри, Кучеров) – 57:58 (6x5)
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