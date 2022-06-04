Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» обыграл «Тампу» и упрочил преимущество в серии. У Кучерова – гол и передача

«Рейнджерс» обыграл «Тампу» и упрочил преимущество в серии. У Кучерова – гол и передача
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» по шайбе на свой счёт записали К'Андре Миллер, Каапо Какко, а также Мика Зибанеджад.
У гостей шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров, реализовав большинство. Ещё один гол на свой счёт записал Ник Пол. Ему ассистировали Кори Перри и всё тот же Никита Кучеров.

Таким образом, счёт в серии игр между командами после этого матча стал 2 – 0 в пользу «Рейнджерс».

Следующая игра состоится в ночь на 5 июня и начнётся в 22:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
04 июня 2022, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 02:41 (5x4)   1:1 Миллер (Ватрано, Крайдер) – 05:59 (5x5)   2:1 Какко (Фокс, Хитил) – 17:32 (5x5)   3:1 Зибанеджад (Фокс, Крайдер) – 41:21 (5x5)   3:2 Пол (Перри, Кучеров) – 57:58 (6x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022