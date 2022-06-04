«Рейнджерс» обыграл «Тампу» и упрочил преимущество в серии. У Кучерова – гол и передача

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» по шайбе на свой счёт записали К'Андре Миллер, Каапо Какко, а также Мика Зибанеджад.

У гостей шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров, реализовав большинство. Ещё один гол на свой счёт записал Ник Пол. Ему ассистировали Кори Перри и всё тот же Никита Кучеров.

Таким образом, счёт в серии игр между командами после этого матча стал 2 – 0 в пользу «Рейнджерс».

Следующая игра состоится в ночь на 5 июня и начнётся в 22:00 мск.