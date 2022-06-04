Фокс вышел на 3-е место в истории НХЛ по длительности домашней результативной серии
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24-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс благодаря ассистентскому дублю во втором матче финала Восточной конференции с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (3:2, 2-0 в серии) отметился впечатляющим статистическим достижением, сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте турнира.
В этой игре Фокс продлил свою серию с набранными очками в домашних играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли до девяти встреч. Это третья по длительности подобная серия в истории НХЛ. В большем количестве домашних игр кряду очки набирали только Пол Коффи и Рэй Бурк (10 матчей).
Напомним, всего за карьеру в НХЛ Фокс принял участие в 204 встречах, в которых набрал 165 (24+141) очков и заработал показатель полезности «+59».
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