«Тампа» проиграла два матча в плей-офф впервые с 2019 года

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Первый матч серии с «Рейнджерс» «Тампа» проиграла 6:2, таким образом это поражение стало для неё вторым подряд и прервало её серию, в которой команда с 2019-го года ни разу не проигрывала в серии плей-офф два матча кряду.

Напомним, в составе «Рейнджерс» в этом матче по шайбе на свой счёт записали К'Андре Миллер, Каапо Какко, а также Мика Зибанеджад.

У гостей шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров, реализовав большинство. Ещё один гол на свой счёт записал Ник Пол. Ему ассистировали Кори Перри и всё тот же Никита Кучеров.

Счёт в серии игр между командами после этого матча стал 2 – 0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра состоится в ночь на 5 июня и начнётся в 22:00 мск.