Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин установил рекорд клуба по количеству матчей на 10 побед в плей-офф

Шестёркин установил рекорд клуба по количеству матчей на 10 побед в плей-офф
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Эта победа стала 10-й в серии плей-офф для российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, которому понадобилось меньше всех матчей в истории клуба для достижения отметки в 10 побед в плей-офф.

Напомним, в составе «Рейнджерс» в этом матче по шайбе на свой счёт записали К'Андре Миллер, Каапо Какко, а также Мика Зибанеджад.

У гостей шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров, реализовав большинство. Ещё один гол на свой счёт записал Ник Пол. Ему ассистировали Кори Перри и всё тот же Никита Кучеров.

На счету Шестёркина в этой игре 29 сейвов. Счёт в серии между клубами стал 2-0 в пользу «Рейнджерс».

Новость по теме
«Рейнджерс» обыграли «Тампу» и упрочили преимущество в серии. У Кучерова — гол и передача
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022