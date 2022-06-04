Шестёркин установил рекорд клуба по количеству матчей на 10 побед в плей-офф

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.
Эта победа стала 10-й в серии плей-офф для российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, которому понадобилось меньше всех матчей в истории клуба для достижения отметки в 10 побед в плей-офф.
Напомним, в составе «Рейнджерс» в этом матче по шайбе на свой счёт записали К'Андре Миллер, Каапо Какко, а также Мика Зибанеджад.
У гостей шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров, реализовав большинство. Ещё один гол на свой счёт записал Ник Пол. Ему ассистировали Кори Перри и всё тот же Никита Кучеров.
На счету Шестёркина в этой игре 29 сейвов. Счёт в серии между клубами стал 2-0 в пользу «Рейнджерс».
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