Шестёркин — о защитнике «Рейнджерс» Фоксе: с ним я чувствую себя немного увереннее

26-летний российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после второй победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2, 2-0 в серии) в финале Восточной конференции НХЛ поделился мнением о своём партнёре по команде – американском защитнике Адаме Фоксе.

«На него просто приятно смотреть. Когда он выходит на лёд, я, определённо, играю свободнее и чувствую себя немного увереннее. Он играет не так, как многие другие защитники», — приводит слова Шестёркина журналистка New York Post Молли Уолкер в «Твиттере».

Напомним, в нынешнем плей-офф Фокс принял участие в 16 матчах, в которых отметился 5 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами, заработав коэффициент полезности «+6».

Примечательно, что эта победа стала 10-й в серии плей-офф для Шестёркина, при этом ему понадобилось наименьшее количество матчей в истории клуба для достижения этой отметки. В прошедшем матче Шестёркин отразил 29 бросков из 31. В среднем он отражает 92,9% бросков, пропуская 2,64 шайбы за игру.