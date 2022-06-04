Никита Кучеров вошёл в топ-7 в истории НХЛ по числу матчей в плей-офф с 2+ очками

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во втором матче серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил шайбу и отдал результативную передачу, суммарно набрав два очка.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для форварда «молний» этот матч стал 42-м с 2+ баллами. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ по числу таких встреч в плей-офф для крайних нападающих, сравнявшись с Брайаном Проппом. Больше Кучерова матчей с 2+ очками провели лишь Майк Босси, Горди Хоу (оба — по 44), Яромир Ягр (50), Бретт Халл (51), Гленн Андерсон (56) и Яри Курри (60).
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.
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