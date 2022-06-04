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Фанаты «Рейнджерс» подвергли оскорблениям экс-капитана клуба и защитника «Тампы» Макдону

Фанаты «Рейнджерс» подвергли оскорблениям экс-капитана клуба и защитника «Тампы» Макдону
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Болельщики «Нью-Йорк Рейнджерс» подвергли оскорблениям бывшего капитана клуба Райана Макдону, ныне выступающего за «Тампа-Бэй Лайтнинг» по ходу второго матча серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

«Фанаты «Рейнджерс» скандируют, что бывший капитан «Рейнджерс» Райан Макдона — сволочь», — говорится в сообщении.

Напомним, защитник выступал за «рейнджеров» с 2010 по 2018 год, после чего был обменян в «Тампу».

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева — 3:2.

Таким образом, счёт в серии между командами стал 2-0 в пользу «Рейнджерс».

Следующая встреча состоится в ночь на 5 июня и начнётся в 22:00 мск.

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