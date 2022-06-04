Фанаты «Рейнджерс» подвергли оскорблениям экс-капитана клуба и защитника «Тампы» Макдону

Болельщики «Нью-Йорк Рейнджерс» подвергли оскорблениям бывшего капитана клуба Райана Макдону, ныне выступающего за «Тампа-Бэй Лайтнинг» по ходу второго матча серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».
«Фанаты «Рейнджерс» скандируют, что бывший капитан «Рейнджерс» Райан Макдона — сволочь», — говорится в сообщении.
Напомним, защитник выступал за «рейнджеров» с 2010 по 2018 год, после чего был обменян в «Тампу».
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева — 3:2.
Таким образом, счёт в серии между командами стал 2-0 в пользу «Рейнджерс».
Следующая встреча состоится в ночь на 5 июня и начнётся в 22:00 мск.
- 4 июня 2022
-
10:35
-
10:15
-
09:50
-
09:33
-
09:15
-
08:55
-
08:27
-
07:53
-
07:40
-
07:36
-
07:21
-
06:58
-
06:48
-
06:38
-
06:20
-
06:18
-
06:03
-
05:56
-
05:47
-
05:44
-
05:37
-
03:48
-
03:34
-
03:23
-
02:09
-
01:32
- 3 июня 2022
-
23:55
-
23:37
-
23:15
-
22:55
-
22:28
-
22:00
-
21:34
-
21:05
-
20:37