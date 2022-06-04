Хоккеист Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина. Он поучаствует в драфте НХЛ

Российский нападающий Иван Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина, сообщает журналист Лэнс Лисовски на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на директора центрального скаутского бюро НХЛ Дэна Марра.
Отмечается, что 18-летний форвард допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне.
Напомним, 3 марта «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание протекает в простой форме и поддаётся лечению. Сообщалось, что хоккеист мог пропустить весь следующий сезон из-за болезни.
Мирошниченко примет участие в драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года, который пройдёт 7-8 июля в Монреале.
Последний матч форвард провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.
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