Главный тренер «Тампы» прокомментировал прерванную серию, длившуюся три года

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения во второй встрече финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» высказался о прерванной серии, в которой команда с 2019 года ни разу не проигрывала в серии плей-офф два матча подряд.

«В какой-то момент ты проиграешь два раза подряд в плей-офф. Тот факт, что мы не делали этого столько лет, примечателен, поэтому мы могли бы воспользоваться передышкой и сказать: «Чёрт возьми, крутая работа, ребята!» Но по большей части все серии заканчиваются, и, к сожалению, сегодня и наша подошла к концу. Выбило ли это нас из плей-офф? Нет. Есть ли у нас гора, которую нужно покорить? Без вопросов», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.