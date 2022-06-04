Никита Кучеров превзошёл достижения Павла Дацюка и Сергея Фёдорова в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во втором матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил шайбу в большинстве.



Как отмечает QuantHockey, для форварда «молний» этот гол стал 16-м при игре в большинстве в плей-офф в карьере. Он вышел на единоличное третье место среди россиян по этому показателю, превзойдя достижения Павла Дацюка и Сергея Фёдорова. У обоих — по 15 голов. Кучеров провёл в плей-офф 126 матчей, Дацюк — 157, Фёдоров — 183.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.