Никита Кучеров превзошёл достижения Павла Дацюка и Сергея Фёдорова в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во втором матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил шайбу в большинстве.
Как отмечает QuantHockey, для форварда «молний» этот гол стал 16-м при игре в большинстве в плей-офф в карьере. Он вышел на единоличное третье место среди россиян по этому показателю, превзойдя достижения Павла Дацюка и Сергея Фёдорова. У обоих — по 15 голов. Кучеров провёл в плей-офф 126 матчей, Дацюк — 157, Фёдоров — 183.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.
- 4 июня 2022
-
12:10
-
11:56
-
11:24
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
09:50
-
09:33
-
09:15
-
08:55
-
08:27
-
07:53
-
07:40
-
07:36
-
07:21
-
06:58
-
06:48
-
06:38
-
06:20
-
06:18
-
06:03
-
05:56
-
05:47
-
05:44
-
05:37
-
03:48
-
03:34
-
03:23
-
02:09
-
01:32
- 3 июня 2022
-
23:55
-
23:37
-
23:15
-
22:55
-
22:28