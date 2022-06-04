Владимир Тарасенко занял седьмое место в голосовании на «Билл Мастертон Трофи»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко занял седьмое место в голосовании за обладателя «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что форвард «блюзменов» получил от журналистов три первых места, 13 — вторых и 12 — третьих, набрав в общей сложности 66 очков.



Победителем голосования и обладателем приза стал вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс.



Напомним, Тарасенко перенёс три операции на плече за 28 месяцев. Он провёл всего 34 встречи за два предыдущих регулярных чемпионата НХЛ. В текущем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 12 матчах плей-офф, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи, суммарно набрав девять очков при общем показателе полезности «-2». В 75 встречах регулярного чемпионата россиянин записал на свой счёт 82 (34+48) результативных балла.

Новость по теме Генменеджер «Сент-Луиса» прокомментировал будущее Владимира Тарасенко в команде