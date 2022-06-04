Владимир Тарасенко занял седьмое место в голосовании на «Билл Мастертон Трофи»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко занял седьмое место в голосовании за обладателя «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что форвард «блюзменов» получил от журналистов три первых места, 13 — вторых и 12 — третьих, набрав в общей сложности 66 очков.
Победителем голосования и обладателем приза стал вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс.
Напомним, Тарасенко перенёс три операции на плече за 28 месяцев. Он провёл всего 34 встречи за два предыдущих регулярных чемпионата НХЛ. В текущем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 12 матчах плей-офф, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи, суммарно набрав девять очков при общем показателе полезности «-2». В 75 встречах регулярного чемпионата россиянин записал на свой счёт 82 (34+48) результативных балла.
- 4 июня 2022
-
14:55
-
14:10
-
13:56
-
13:35
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:56
-
11:24
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
09:50
-
09:33
-
09:15
-
08:55
-
08:27
-
07:53
-
07:40
-
07:36
-
07:21
-
06:58
-
06:48
-
06:38
-
06:20
-
06:18
-
06:03
-
05:56
-
05:47
-
05:44
-
05:37
-
03:48
-
03:34
-
03:23