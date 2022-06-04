Одноклубник Панарина Зибанеджад повторил результаты Марио Лемье и Патрика Кейна
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад забросил шайбу во втором матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», форвард «рейнджеров» продлил свою голевую серию на домашней площадке в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли до шести встреч. Таким образом, он вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Брейденом Пойнтом (2021), Патриком Кейном (2015), Клодом Лемье (1997), Марио Лемье (1992), Кевином Стивенсом (1991) и Люком Робитайлом (1991).
Отметим, что лишь трём игрокам в истории НХЛ удалось зафиксировать более длинную серию. Реджи Лич (1976) и Пол Коффи (1985) забивали в семи домашних матчах подряд, а Ги Лефлёр — в восьми (1979).
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