Кожевников: если бы не было Панарина, то «Рейнджерс» не играли бы в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал спад в игре российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.



«Спад в игре Панарина по сравнению с регуляркой? Самое главное — это командная игра. Он же не просто стоит, а передачи отдаёт. Если не в первом в пасе, не в третьем, то в четвёртом практически всегда участвует, а особенно в большинстве. Здесь командная игра — это не бег по кругу. Самое главное, чтобы команда попала в финал.



Панарин вытащил команду в плей-офф. Если бы не он, то не попали бы. Он всё своё сделал. Здесь он тоже набирает очки. Да, иногда не получается. Но что вы про Макдэвида не говорите? Последние игры вообще без очков практически и минус два у него. Если бы не было Панарина, то «Рейнджерс» не играли бы в плей-офф», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.