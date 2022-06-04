Вайсфельд: Хайруллин может стать одним из лидеров СКА

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о четырёхлетнем контракте СКА с форвардом Маратом Хайруллиным.

«Чаще всего четырёхлетний контракт — это показатель доверия. Таким соглашением с Маратом Хайруллиным СКА даёт понять, что рассчитывает на хоккеиста, и сам игрок будет чувствовать себя более уверенно. Хайруллин — одно из самых удачных приобретений. Он в отличном хоккейном возрасте, много забивает, был капитаном «Нефтехимика», а значит, пользуется авторитетом среди партнёров. Возможно, руководство СКА, пригласив Хайруллина, компенсирует потерю Бурдасова. Кроме этого, Марат отрабатывает в обороне, имея высокий показатель по блокшотам и силовым приёмам. Так что СКА получил сильного хоккеиста, который может в перспективе стать одним из лидеров команды. Вопрос лишь в том, насколько быстро он сможет адаптироваться в новом коллективе», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».