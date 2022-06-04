«Бостон» рассказал о травмах и сроках восстановления троих защитников
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«Бостон Брюинз» на официальном сайте опубликовал информацию о травмах защитников Мэтта Грызлика, Чарли Макэвоя и Майка Райлли.
Грызлик 3 июня перенёс процедуру стабилизации правого плеча. Ожидаемое время восстановления хоккеиста составляет примерно пять месяцев.
Чарли Макэвой также 3 июня перенёс процедуру артроскопической стабилизации левого плеча. Примерное время восстановления составляет шесть месяцев.
Майк Райлли в этот же день перенёс операцию по восстановлению сухожилия правой лодыжки и удалению фрагментов кости. Ожидаемое время восстановления составляет около трёх месяцев.
По итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Каролине Харрикейнз».
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